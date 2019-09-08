Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bilgili Ağrı'da

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışına katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışına katılmak ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'yi Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin karşıladı. İlk olarak Diyadin ilçesine geçen Bilgili, Diyadin Kanyonu ve kaplıcaları gezdi. Daha sonra beraberindeki heyetle Doğubayazıt ilçesine geçerek yeni açılacak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Bilgili, buradan “Medeniyetler geçidi” olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri'nde inşa edilen ve Topkapı'dan sonra ülkedeki en büyük saray olan, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı, Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden ilçe ile ilgili bilgi alan Bilgili, daha sonra Doğubayazıt ilçesinden ayrıldı. Ziyarete MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı M. Ramazan Barın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de eşlik etti. Öte yandan Bilgili'nin kentte 15 Nisan İlkokulunda düzenlenecek olan 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılacağı ve Vali Süleyman Elban'ı, BİLSEM, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaretler edeceği bildirildi.