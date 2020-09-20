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Para cezaları da karantina ihlallerinin önüne geçemiyor

Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye daha 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye daha 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bu durum para cezalarının da karantina ihmallerinin önüne geçilemediği eleştirisini akıllara getirdi.



Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 225 personelin katılımıyla 493 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında, emniyet ve jandarma ekipleri de 65 ticari taksi ile 183 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 520 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunması gerekirken olmadığı için bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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