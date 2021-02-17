PARDUS'un kullanımı noktasında katkı sağlayan personellere “Başarı Belgesi”

Yerli ve milli işletim sistemi PARDUS'un il ve ilçe müftülüklerinde kullanımı noktasında katkı sağlayan personeller, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı, yenilikçi ve bağımsız teknolojiler noktasında bir ilke imza atarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile “Açık Kaynak ve PARDUS Dönüşümü İş Birliği Protokolü” imzalanmıştı.Bu kapsamda Ağrı İl ve ilçe müftülüklerinde PARDUS işletim sisteminin kurulumunu sağlayan İl Müftülüğü personeli Yusuf Canşi ve Cesim Afşin, “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Ayrıca Ağrı Valiliği tarafından, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı'ya pandemi dönemindeki çalışmalarından dolayı “Başarı Belgesi” verildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen Belge Takdim Töreni'nde konuşan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Ülkemizin gelişiminin hızlanması yerli teknoloji ve ürün üretiminin arttırılmasıyla ve milletimizin yerli ürünleri tercih konusunda bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Bu bilinçle Diyanet İşleri Başkanlığımız her alanda olduğu gibi yine yerli ve milli ürünleri kullanmayı tercih ve teşvik ederek bu konuda da milletimize rehberlik etmiştir. Bu doğrultuda gösterdikleri yüksek performans ve hizmet anlayışlarından dolayı teknik personelimize, şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.