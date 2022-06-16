Parktaki elektrik direklerini çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Ağrı'da bir parktan hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Fatih Mahallesi Boncuklu Park içerisinde şüpheli şahısların elektrik direklerini sökmeye çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine geçtiğinde 4 şüpheli şahıs ve yanlarında üzerinde çuval içerisinde malzemeler ve elektrik direklerinin de bulunduğu el arabası olduğunu gördü.

Şüpheli A.Z, R.Y, B.A isimli şahıslar olay yerinde yakalanırken diğer şüpheli şahıs M.Y nin yakalanması yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Müşteki M.A isimli şahıs ele geçirilen 3 adet elektrik direğinin ve 5 adet elektrik direği başlığının Boncuklu Parka ait olduğunu teşhis etmesi üzerine savcı talimatına istinaden gerekli yasal işlemler yapıldı.