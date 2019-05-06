Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulun Kapalı Spor Salonun'da gerçekleşen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 30 proje sergilendi.Öğrenciler, katılımcılara projeleri hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Bülent Sevinç, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın katkılarıyla hazırlanan projelerin, öğretmen ve öğrencilerin araştırmaları üzerinde büyük ivme kazandıracağına belirtti.

Eğitim alanında üzerlerine düşen görevin öğrencilere, yetişecekleri ortamı sunmak ve yol göstermek olduğunu söyleyen Sevinç, "Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz ve devam etmesini temenni ediyoruz. Okulumuzun başarısı ile fuarın hazırlık ve ortaya çıkışında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer okullarında da ziyarete uğradığı Fuara ilgi oldukça fazlaydı.Fuarda en çok ilgi çeken Projeler, Sarımsak bitkisinin streptococcus pyogenes üzerindeki etkisi, Durmayan yağmur, Süphandağı kayak merkezi, Akıllı otobüs ve durağı, Atık yağların dönüşümü oldu.