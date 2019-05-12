Patnos 1978 Spor Teknik Direktörü Oktay Belli, Birevim Kovancılar Spor ile anlaştı

Patnos 1978 Spor'u gol yemeden namağlup şampiyon edip , Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkaran Oktay Belli, Elazığ Süper Amatör takımlarından Birevim Kovancılar Spor ile anlaştı. Uzun yıllar süper ligde başarılı bir şekilde top koşturan daha sonra Van Başkalespor ve Edremitspor'da teknik sorumlu olarak görev alıp başarılı bir grafik çizen, futbol hayatından da birçok şampiyonluklar yaşayan Oktay Belli, son olarak Patnos 1978 spor kulübünü Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belli, "Öncelikle Patnos 1978 Spor kulübüyle yaşadığımız başarı bir tesadüf değil,Patnos'ta çok zor şartlarda mücadele ettik ve şampiyonluğa koşan bir takım kurduk. Nihayetinde Ağrı Süper Amatör liginde gol yemeden namağlup şampiyon olup takımı Bölgesel Amatör (BAL)Ligine çıkardık. Şimdi hedefim,Elazığ Süper Amatör takımlarından Birevim Kovancılar Spor ‘da aynı başarıyı gösterip takımı Bölgesel Amatör Ligine çıkarmak, şimdiden takımın eksik noktalarına nokta transferler yapmaya başladık. Sezona çok iyi başlangıç yapıp yerimiz olana, Bölgesel Amatör Ligde yerimizi alacağız" diye konuştu.