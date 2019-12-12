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Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Dedeli Belediyesi'ne hayırlı olsun ziyareti

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyarette konuşan Yavuz; “Bizler yerel gazeteciler olarak kurumlarla bir nevi ortak çalışıyoruz. Bölgemizde bir eksiklik ya da güzel bir çalışma var ise onları ortaya koyuyoruz. Yani rehber oluyoruz diyebiliriz” dedi.


Cemiyet çalışmaları ve yönetim kurulu hakkında bilgi veren Faruk Yavuz, Başkan Kıvanç'a başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç ise; “Bu güzel belde'de gerçekleştirilen hizmetlerin halkımıza yansıtılmasında, tanıtımında tabii ki basınımıza ihtiyacımız var. Bizler Patnos'a hizmet veren tüm medya kuruluşlarımız ile birlikte Beldemizi tanıtmaya, belediyemizin çalışmalarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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