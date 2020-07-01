İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patnos İlçe Müftüsü Kocatürk'ten İl Müftüsü Topçu'ya veda ziyareti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, yeni görev yapacağı yer olan Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki görevine başlamadan önce İl Müftüsü Tandoğan Topçu’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, yeni görev yapacağı yer olan Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki görevine başlamadan önce İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.



Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, tayini çıkan Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk'ü makamında ağırladı. Kısa süreli sohbetin ardından Kocatürk'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı paket takdim eden Topçu, ziyaretleri için teşekkür edip yeni görev yerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.