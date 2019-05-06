Patnos Işığım Sen Ol Derneği'nce Ankara ve Çanakkale gezisi düzenlendi

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Işığım Sen Ol Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Kültür Derneği ücretsiz okuma salonunda üniversite hazırlık kursu öğrencileri ile öğretmen,gözetmen ve Dernek yöneticileri Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Anıtkabir ile Çanakkale Şehitliği gezisi programı yapıldı.

Dernek Başkanı İsmail Balat yaptığı açıklamada,''İstanbul da yaşayan Patnoslu hayırsever iş adamı bizlere yaptığı destekler içerisine fırsat olduğunda çocuklar ile ülkenin tarihini bilmeleri açısında yapılacak olan tur faaliyetlerine ellerinden gelen desteği yapacağını belirtiler.Bizde bu durumu bildiğimiz için öğrencilerden gelen talebi iş adamımıza ilettik ve kendileri de bizim bu isteğimiz kabul ettiler.Gerekli iletişim ve desteği sağlayan iş adamımız bizlere ekip ile ulaşım konaklama ayarlamalarını yaptıktan sonra yola çıktık.Ankara Anıtkabir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,15 Temmuz Şehitlik Abidesi Akabinde Çanakkale Şehitliği,Seyit onbaşı abidesini ziyaret ettik.Daha sonra,İstanbul konaklamamız da hayırsever iş adamımızın akşam yemeğinde buluştuk ve bize destek olan hayırsever abimize,teşekkür maiyetinde Derneğimizin logosunu taşıyan Çini plaketini hediye ettik ve ben bu vesileyle bu gezimizi düzenlememizde bize maddi manevi katkıda bulan herkese derneğimiz adına teşekkür ediyorum.''dedi.

Geziye katılan öğrenciler ise şimdiye kadar yaşadıkları şehrin dışına çıkmadıklarını bu gezi sayesinde bir çok il,ilçeyi ve tarihi yeri gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.