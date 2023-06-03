Patnos Şoförler Odasından bozuk yollara tepki

Başkan Çarboğa yaptığı konuşmada, “Kıymetli Patnoslular bozuk olan yollar bizler için bir enkaz haline gelmiştir. Defalarca gerek sosyal medyada gerek yerel basında dile getirmemize rağmen müdahale tenezzülünde bulunulmadı. İlçe halkı, esnafı, ilçe şoför esnafı bu çileyi çekmek zorunda değil. İlçeyi yönetenlere sormak istiyorum. Seçimlerde vaatler ve kazanma hırsı için sesiniz gür bir şekilde çıkıyordu. Şimdi gözler o günleri arar oldu. Şimdi neden yoksunuz. Bizleri çukurlu yollarda yürütmeye hakkınız yok. Seçimlerdeki vaatlerinizi, verdiğiniz sözlerinizi tutmakla mükellefsiniz. Sizlerin asıl göreviniz yol, su, altyapı, kanalizasyon olduğunu hatırlatmamda bir sakınca yoktur. Yollardan sorumlusunuz yolları yapmak zorundasınız. Yerel seçimlerde yalan, genel seçimlerde yalan söyleyen siyasetçilerin arasına girmek istemiyorsanız bir an evvel sorunlarımızı giderin ve gece yattığınızda vicdanınızın rahat olup olmadığını sorgulayın. Taksici, minibüsçü ve ilçe esnafı rızıklarını sanayilerde harcadıkları için sizlere haklarını helal etmiyorlar. Çarşıda, sokakta başı dik dolaşmak için önce hizmet yapıp halkın gönlünü kazanın. Burada toplanan ilçe halkının sesini duyun” ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.