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Patnos'ta 23 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 23 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 23 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda engelli bireylerle ilgili kamu spotu videoları izletilerek konuşmalar yapıldı.


Yapılan konuşmaların ardından protokol heyeti tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerin dağıtımı yapıldı. Tekerlekli sandalye dağıtım töreni çekilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.


Programa, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Türk Kızılay'ı Patnos Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, Patnos SHM Müdürü Hamit Işık ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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