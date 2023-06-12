İhlas Haber Ajansı

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Patnos'ta belediye başkanı ile 4 kişi "ihaleye fesat karıştırmaktan" tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında belediye başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında belediye başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.


Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alınan aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eşbaşkanı Müşerref Geçer'in de bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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