Patnos'ta Eczane Hizmetleri programı açılıyor

Patnos Sultan Alparslan Fakültesi bünyesinde Eczane Hizmetleri programı açılacak.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptığı açıklamada, "Bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için stratejik adımlar atmayı sürdürmemizin girişimleri, günden güne meyvelerini vermeye başladı,bu vesileyle Ağrı İbrahim Çeçen üniversitemize bağlı , Patnos Sultan Alparslan Fakültesi bünyesinde Eczane Hizmetleri programı açılması,Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı tüm hemşerilerime hayırlı olsun" dedi.