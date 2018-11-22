Patnos'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler için okuma salonu açıldı

Patnos'ta lise son sınıf ile lise mezunu öğrencileri üniversiteye hazırlık aşamasında ihtiyaç sahibi öğrenciler için okuma salonu projesi açıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Işığım Sen Ol Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için kendi imkânlarıyla Okuma Salonu açtılar. Dernek kurucu başkanı İsmail Balat'ın önderliğinde açılan okuma salonunda yaklaşık olarak 42 öğrenci ücretsiz bir şekilde yararlanacaktır. Üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencileri kapsayan salonda, gönüllü öğretmenler tarafından öğrencilere ders verilecek.

Eğitim üzerine kurdukları derneklerinin alt yapısını oluştururken özelikle öğrencilere yönelik hem yardım hem proje üretim uygulama hususunda çalışmalarının olacağını ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olacaklarını benimseyerek bu yola çıktıklarını belirten Işığım Sen Ol Derneği başkanı İsmail Balat, “ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek eksiklerini tamamlamak bazında neler yapılabilir deyip bu okuma salonu projesini uygulamaya koyduk. Başta derneğimize büyük yardımı dokunan ilçe kaymakamımız Ümit Altay, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy ile görüşüp destek aldık. Yardım dağıttığımız esnada ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik, medya yoluyla çağrılarda bulunduk ve 42 öğrenci kapasiteli hafta sonu pazar günleri tam gün uygulaması ile sabah ve öğlen olmak üzere sayısal, sözel, lise son sınıf ile lise mezunu öğrencileri üniversiteye hazırlık aşamasında ders vereceğiz, ileri ki zaman da daha fazla destek alırsak daha fazla öğrenci alacağız. Işığım Sen Ol Derneği üyelerine göstermiş oldukları azim ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışa Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Eskin, İl Meclis Üyeleri Ekrem Varol ve Özkan Turunğ, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhsin İnan, Seher Vakti Derneği Başkanı Alpaslan Özkaya, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Esnaf ile vatandaşlar katıldı.