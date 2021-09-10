Patnos'ta ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Neriman Karakoçan, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürleri ve 7 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda istişarelerde bulunuldu. İlçe milli eğitim müdürlerinin bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında brifing verdikleri toplantıda; projeler, taşımalı eğitim, yapımı devam eden inşaatlar, planlanmaya alınacak inşaat yatırımları, norm kadro çalışmaları, ortaöğretim kurumlarının genel değerlendirilmesi, DYK kursları, iş sağlığı ve güvenliği, MTSK sınavları, özel öğretim kurumlarının denetimi ve mesleki eğitim kurumları konuları görüşüldü.

Toplantının sonunda 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kökrek,"Okullarımız fiziksel olarak eğitim öğretime hazır, bundan sonraki süreçte eğitimin ve öğretimin niteliğine bakacağız. Sizlerle ilimizin eğitim kalitesini yükseltme gayreti içerisinde olmalıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmek için hep beraber çaba sarf edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kökrek, öğrenci, öğretmen, STK ilçe temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Daha sonra okullarda incelemelerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve ikiz olan öğrencilerle fotoğraf çekerek yakından ilgilendi.