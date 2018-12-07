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Patnos'ta sis hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde gece saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu


Patnos şehir merkezi gece saatlerinde sisle kaplanırken, sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.


Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sisin içinde adeta kayboldu.

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