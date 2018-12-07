Patnos'ta Umre Yolcuları dualarla uğurlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Bu yıl Aralık ayında umre ziyaretlerinde bulunmak için birçok umre yolcuları Patnos Belediyesi önünden yolcu edildi. Ağrı Havalimanından uçuşları yapılacak olan umreciler İstanbul Havalimanına inecekler. 14 gün Mekke'de kalacaklar. Daha sonra Medine'ye geçecekler. 8 gün Medine'de kalacak olan umrecilerin yakınları duygu dolu anlar olur yaşadı.