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Pencere Dergisi yayın hayatına başladı

Ağrı’da öğretmen olan Zafer Çarboğa ve ibrahim Altun ile kitabevi işleten Yasin Gültekin, Ağrı’nın ilk ve tek ulusal Edebiyat-Kültür-Sanat dergisi olan Pencere Dergisini çıkardılar.

Ağrı'da öğretmen olan Zafer Çarboğa ve ibrahim Altun ile kitabevi işleten Yasin Gültekin, Ağrı'nın ilk ve tek ulusal Edebiyat-Kültür-Sanat dergisi olan Pencere Dergisini çıkardılar.


İlk sayısı Mart ayında çıkan mevsimlik derginin 2. Sayısı Mayıs ayında çıkacak.İlk sayısında okurundan tam not alan dergi, Türkiye'de 46 ilde okuruyla buluştu.Amaçlarının Ağrı'da Ahmed-i Hani'nin mirası olan sanat, edebiyat, şiir ve kültüre hizmet etmek olduğunu belirten dergi ekibi, Sanatın önemini şu cümlelerle vurguladı:


“Binlerce yıllık bir birikim olan sanat, kuşaktan kuşağa insanların ruhlarını tamir ederek gelmiş. Sanatçılar, toplumun önünden giden, tehlikeleri önceden sezen, birlik ve beraberliği sağlam kılan kişilerdir. Bizler bu amaçla yola çıktık. Doğu'dan yola çıkan bu ışık, dileriz bütün Dünya'ya aydınlık getirir.


Dergi yönetimi sözlerine şöyle devam etti, Bu derginin çıkışında ve sonrasında bizlere destek olan,Kültür ve Turizm il Müdürlüğüne, Milli eğitim müdürlüğüne, İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörlüğüne, Baro başkanlığına ve ismini sayamadığımız bütün kamu kuruluşlarına ve STK'lara ve bütün okurlara, yazarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz.”

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