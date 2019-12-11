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Pencere Kitap Evi ve Sanat Atölyesi açıldı

Ağrı’da Pencere Kitap Evi ve Sanat Atölyesi düzenlenen etkinliklerle Ağrı’da hizmet vermeye başladı.

Ağrı'da Pencere Kitap Evi ve Sanat Atölyesi düzenlenen etkinliklerle Ağrı'da hizmet vermeye başladı.


Ağrı'nın ilk ve tek ulusal Edebiyat-Kültür-Sanat dergisi olan Pencere Dergisi, Ağrı'da Pencere Kitap Evi ve Sanat Atölyesini ilde yaşayanların hizmetine sundular. Doğu İş Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Açılış nedeni ile katılımcılara helise yemeği ikram edilirken, açılışa özel kitaplarda yüzde 50 indirim sağlandı. Pencere Kitap Evi ve Sanat Atölyesi'nin açılış kurdelesini Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Kaman ve Ağrı Barosu Başkan Yardımcısı Vural Kaya, Ağrı'nın meşhur sahafi "Sahaf Amca" birlikte kestiler.


Pencere Dergisi yazarlarının da söyleşi yaptığı açılışta Pencere Dergisi yayın kurulu adına açıklamalarda bulunan Tahsin Timurboğa “Biz, gelişmekte ve büyümekte olan Ağrı'nın kültürel ve sanatsal anlamda da ilerlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Gücünü Ağrı'dan alan dergimiz, Ahmed-i Hani'nin mirası olan edebiyat-ı ve düşünceyi yaşatmak için bu kutsi yola girmiştir. Ağrı halkının bundan ötürü bizi desteklemesi ve yanımızda yer alması gerekiyor. Çünkü bizler ortak mirasımız olan Ahmed-i Hani'nin ruhunu hep beraber taşırsak ilerleriz” dedi.


Şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı program davetlilerin fotoğraf çekimi ile son buldu.

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