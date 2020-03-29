Polis, yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü

Ağrı'da polis, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.

Ağrı merkez Alpaslan Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubundan yardım istedi. Yardım isteği üzerine evine giden polislere odununun bittiğini söyleyen Daşdemir için oduncuya giden polisler, odunları alıp kendilerine teslim etti.

Odunlarını polislerden teslim alan yaşlı Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.