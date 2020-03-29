İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis, yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü

Ağrı’da polis, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.

Ağrı'da polis, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.


Ağrı merkez Alpaslan Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubundan yardım istedi. Yardım isteği üzerine evine giden polislere odununun bittiğini söyleyen Daşdemir için oduncuya giden polisler, odunları alıp kendilerine teslim etti.


Odunlarını polislerden teslim alan yaşlı Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.