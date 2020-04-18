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Polisten dikkat çeken “Evde Kal” çağrısı

Ağrı’da araçta yaptıkları aramada 45 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak korona virüs tedbirlerine dikkati çekti.

Ağrı'da araçta yaptıkları aramada 45 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "Evde kal" yazarak korona virüs tedbirlerine dikkati çekti.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce, Şeker Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçta dedektör köpekle arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 77 pakette 45 kilo 46 gram eroin ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

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