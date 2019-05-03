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Prof.Dr. Fuat Sezgin'in adı AİÇÜ'de yaşatılacak

2018 yılında vefat eden Bilim Tarihçisi Prof.

Dr. Fuat Sezgin'in adı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yaşatılacak.


Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde bulunan konferans salonuna verildi. Senato kararıyla İslami İlimler Fakültesindeki salonun adı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu” oldu.


Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu senenin “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında Ocak 2019 tarihinde protokol imzalandı. “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 28 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunun konusu “ İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin” olarak belirlenirken Üniversite bu çerçevede Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” konulu panele ev sahipliği yaptı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi. İlkokulu Ağrı Doğubayazıt'ta okuyan örnek bilim insanının adını üniversitemizde yaşatmak için İslami İlimler fakültemizdeki konferans salonumuza “Prof. Dr. Fuat Sezgin” ismini verdik” dedi.


Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in alanında dünya çapında bir değer olduğunu ifade eden Rektör Karabulut, “Prof. Dr. Sezgin, eserleri ile bizlere büyük bir miras bıraktı ve gelecek kuşaklara, gençlerimize bu mirası en doğru şekilde aktarmamız lazım. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bu bilinçle çalışmalar ve etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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