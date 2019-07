Rektör Karabulut: ''Ağrı bir öğrenci kentidir''

Üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla yeni öğrencilerini bekleyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Ağrı ve Erzurum'da tercih danışma noktası standı kurdu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin mevcut imkanları, yeni açılan bölümleri ve ilerleyen süreçteki planları hakkında ayrıntılı bilgi veren Rektör Karabulut, ''Ağrı tam bir öğrenci kentidir'' dedi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, akademik kadrosu, fizikî mekânları, kütüphanesi, laboratuarları, yüzme havuzları, spor kompleksi, hobi bahçeleri, öğrencilere sunduğu burs imkanları, zengin sosyo-kültürel faaliyetleri ile öne çıkarken tercihlerin yapılmaya başlandığı şu günlerde ilimizdeki ve bölgemizdeki öğrencilere birçok farklı alternatif de sunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı ilinin bir öğrenci kendi olduğunu söyledi.

Üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla tanıtım ve bilgilendirme amacıyla başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Karabulut, ''Üniversite olarak tercih sürecinde gereken tanıtımı yapmaya başladık. Bunu ulusal, görsel ya da yazılı medya da olsun yapıyoruz. Bu çerçeve de Ağrı merkezde bölge genelinde Erzurum'a stantlar kurduk. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla kurduk. Kurduğumuz stantlarda öğrenci kardeşlerimizin diğer üniversiteleri tercih etmeleri konusunda da yardımcı oluyoruz'' dedi.

''Sürekli gelişen bir üniversiteyiz''

Ağrı'nın öğrenciler için uygun bir şehir olduğunu ve üniversite okumak için dışarıdan gelen öğrencilerin memnun ayrıldıklarını dile getiren Karabulut, yaptığı açıklamada Ağrı'nın Anadolu'nun medeniyetler geçidi olduğunu vurguladı. Karabulut, ''Özellikle şunu belirtelim. Ağrı Anadolu'nun medeniyetler geçidi olan bir şehir. Bunun için gelen genç kardeşlerimiz ağrı'da bir sıcak aile ortamı ile karşılaşıyorlar. Bunu özellikle tecrübelerimizden biliyoruz. Bir diğer husus bizim genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Sürekli gelişen bir üniversiteyiz. Onun için özellikle genç kardeşlerimizi Ağrı'ya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Belediye Başkanımızın da ifadesi ile biz öğrencilerimize ulaşımı bedava yaptık''

İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsü ve Ağrı Belediyesinin girişimleriyle üniversite öğrencilerine sunulan hizmetler hakkında bilgiler veren Karabulut şu sözleri kullandı:

''Biz bir Kampüs üniversitesiyiz ve Türkiye'de önemli yeşilliğe, doğa ile iç içe güzel bir kampüsümüz var. Bu kampüs içerisinde sadece eğitim öğretim konferans salonlarıyla değil, aynı zamanda kültürel sportif faaliyetlerle de öne çıkıyoruz. Mesela yüzme havuzundan tutun bowling salonu, tenis kortları, stadyum, bisiklet turları gibi birçok faaliyet alanları ile gençlere yönelik bir kampüsümüz var. Bunun için Ağrı'yı öğrencilerimizin tercih etmelerini istiyoruz. Bunların yanında Ağrı'da ulaşım sorunu yok. Ağrı tam bir öğrenci kentidir. Özellikle Sayın Belediye Başkanımızın da ifadesi ile biz öğrencilerimize ulaşımı bedava yaptık. Bunun içinde belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ağrı'da öğrencilerimizin ulaşım konusunda, yurt konusunda, huzur konusunda, barınma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Güvenli bir şehiriz. En önemlisi Ağrı'ya gelen kardeşlerimizin öğretim görevlisi olsun, öğrenci ya da ziyaretçi olsun herkes üniversiteyi gördüğünde bu ortamı gördüğünde muhakkak olumlu bir fikirle geri döndüğünü görüyoruz. Buda bizim için önemli bir motivasyon kaynağı.''

''Burslarda ciddi anlamda genç kardeşlerimize destek oluyoruz''

Üniversite kapsamında öğrencilere sunulan burs imkanları hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Karabulut, ''Devletimiz her öğrencimize Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs veriyor. Onun dışında Üniversite olarak en önemli burs kaynaklarımız dan biri İbrahim Çeçen Vakfı vasıtasıyla biz her yıl birçok öğrencimize burs imkanı sağlamaktayız. Bu bursları öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca devam ediyor. Şu an da bu yıl bu burs için tam kontenjanı belirlemedik ama Ağustos ayı itibari ile de bu kontenjanı da belirleyeceğiz. Bu burslarda ciddi anlamda genç kardeşlerimize destek oluyoruz. Bir de şunu özellikle ifade etmeliyim. Biz yemek kartı konusunda talebi olan hiçbir arkadaşımızı geri çevirmedik. Bundan sonra da inşallah geri çevirmeyeceğiz'' ifadelerini kullanarak hem devlet imkanları ile hem vakıf imkanları ile bursun dışında yemek kartı konusunda da öğrencilere yardımcı olduklarını belirtti.

Rektör Karabulut üniversite de bu yıl açılan ve ilk defa öğrenci alacak olan bölümler hakkında da bilgi verdi. Karabulut, üniversite olarak yeni açılan bölümlere öğrenci alımı konusunda rahat bir konumda olduklarını söyleyerek, ''Geçen yıl da üniversite olarak %90 oranında doluluğa ulaştık. Bu yıl bizim üç bin civarında kontenjanımız var. Geçen sene de bu sayıya yaklaşık bir sayıda kontenjana sahiptik. Dolayısıyla kontenjan konusunda bir sıkıntımız yok. Bu yıl bizim istediğimiz bölümlerin %90'ı YÖK tarafından kabul gördü ve tercih kılavuzuna konuldu. Özelikle Doğubayazıt'ta üç farklı yeni bölüm açtık. Geçen sen Aşçılık bölümümüz vardı. Turizm Animasyon Bölümümüz ve Halıcılık Bölümümüz vardı. Bu yıl bunlara ek olarak Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Yapı Denetim, Dış Ticaret Bölümlerini açtık. Burada toplam 6 bölüme öğrenci alacağız. Aynı şekilde Patnos ilçemize geçen sene Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Optisyenlik bölümlerine ek olarak biz bu sene bunlara ek olarak Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojileri ve Mimari Restorasyon olmak üzere üç yeni bölüme daha öğrenci alıyoruz. Yine Eleşkirt İlçemize bu sene Veteriner, Sağlık ve Laborant diye yeni bir bölüm açtık. Bu da buradaki Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksek Okulumuz için önemli bir öğrenci kaynağı oldu. Biz bunun yanında yine burada ilk kez unvan aldık. Bugüne kadar öğrencilerimize unvan veremiyorduk. Geçen sene ki yoğun çabamız sonucunda biz Hayvansal Çiftlik Yöneticiliği aldık. Bu sene inşallah Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksek Okulumuzdan mezun olan kardeşlerimiz bu unvanı alacak. Yine Sivil Savunma ve havacılık Yüksek Okulumuzda Ulaşım Hizmetleri ile ilgili yeni bir bölüm açtık ve öğrenci alıyoruz. Toplamda bu yıl 10 yeni bölüme öğrenci alıyoruz. Bunların dışında geçmişte açılan 70'e yakın bölümümüze de öğrenci almaya devam ediyoruz. Bu bölümlerin 38 tanesi lisans, diğerleri ön lisans programlarıdır'' şeklinde konuştu.

Geçen sene açılan Tıp Fakültesi ile ilgili yapılacak iyileştirmeler ve alt yapı hazırlıklarını aktaran Karabulut, verdiği bilgilere şunları ekledi:

''Tıp fakültesini biz geçen sene açtık ve ilk öğrencilerimizi aldık. Bu sene de ikinci alımlarımızı yapacağız. Bu öğrencilerimizi geçen senede belirtmiştik. Genel Tıp Eğitimlerini Erzurum'da alacaklar. Şu anda Tıp Fakültesi ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlık bakanlığı ile Aflükasyon konusunda protokollerimiz hazırlanıyor. Onları alamadık daha. En kısa zamanda gerekli girişimleri yapıp, onlar sağlandıktan sonra biz Tıp Fakültesine Hoca alımına da başlayacağız. Tahmin ediyorum ki Eylül ayı ile beraber hoca alımlarımız başlayacak. Fakülte binasının da alt yapı hazırlıklarını yaptık. Hemen bizim hastanemizin olduğu bölümde bizim kampüsün içerisinde yer ayırttık. İnşallah bu sene yıl sonuna doğru ya da İlk baharda temelini atarak binamızı da yapacağız. İnşallah bunu da İbrahim Çeçen yapıp hediye edecektir. Bekliyoruz. Bu şekilde de görüşmelerimiz devam ediyor.''

Verdiği bilgilere ek olarak üniversite de yapılan yurt dışı eğitim programlarını ve bu yıl Türkiye'de pilot program olarak ilk defa açılan %100 yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alacağı İslami İlimler Bölümü hakkında açıklamalar yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, sözlerine, ''Üniversitemizin yurt dışı eğitim programları hakkında da bilgi verecek olursak Erasmus programlarımızla Ağrı'ya bu anlamda beklediğimizden az öğrenci geliyor. Ama bundan sonra çalışmalarımıza yoğunluk vererek öğrencilerimizin buraya gelmesini sağlayacağız. Şuanda Ağrı'da 170 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. 13 farklı ülkeden öğrencimiz var. Bu sene biz ilk kez Türkiye'de pilot program olarak yeni bir program açtık. %100 yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim alacağı eğitim dili Arapça olan bir İslami İlimler Bölümü açtık. Bununla birlikte inşallah 100 yabancı öğrenci alımı yapacağız. Bu program sağlıklı bir şekilde yürütürsek önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yabancı uyruklu öğrenci Ağrı'ya çekmiş olacağız. Bu programda Türkiye'de ilk ve tek bir programdır. Ayrıca öğrencilerimizi de her sene Erasmus Programı gibi programlarla yurt dışı eğitimlerine de gönderiyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 50 öğrencimizi yurt dışına gönderdik. Bu sene bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu projelerin bütçeleri bellidir. Öğrencilerimiz belli bir bütçe ile gitmek durumunda kalıyor. Ama biz yine İbrahim Çeçen vakfımız vasıtasıyla bu öğrencilerimizin gidiş dönüş bilet ücretlerini karşılıyoruz. Bu da öğrencilerimiz için çok iyi bir kaynak. Öğrencilerimiz vakıf desteği ile de çok rahat gidip yurt dışı eğitimlerini de tamamlayıp dönüyorlar. Üniversitemizde fırsatlar oldukça fazla ve bu fırsatları değerlendirmeleri için genç kardeşlerimizi bekliyoruz'' ifadelerini ekledi.