Rektör Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı'daki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin Konukevinde gazetecilerle bir araya gelen Rektör Karabulut, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendiren ve üniversite için planlanan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Sunumda YÖK tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında üniversitemizin bölüm ve programları için 3295 öğrenci kontenjanı verildiğini açıklayan Rektör Karabulut, talep ettikleri kontenjanların neredeyse tamamının verildiğini söyleyerek, ''Biliyorsunuz geçen hafta YÖK tarafından kontenjanlar açıklandı bizim üniversitemize kontenjan olarak verilen sayı 3295 kontenjan bize verildi. Bizim talep ettiğimiz bütün kontenjanlar verildi. Sadece çok ufak tefek eksiklikler kaldı. Özellikle ilçelerle ilgili kontenjanlarımızda eksiklikler oldu. Üniversitemize toplam 78 programımıza bu yıl öğrenci verildi. Bu programların 36 tanesi lisans diğerleri ön lisans programları olmak üzere toplam 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 3200 civarında öğrencimiz vardı'' dedi.

‘'Ağrı gerçekten bir öğrenci kenti olmalı''

Bu yıl verilen kontenjan sayıları ile öğrenci sayısının artacağını belirten Karabulut, Ağrı'nın rahat bir şehir olduğunu ve bu yüzden öğrenci kenti olması gerektiğinin altını çizdi. Karabulut, ‘'Geçen sene üniversitemizin doluluk oranı %91 civarındaydı. Buda bölge için iyi bir rakamdı. Bu sene bu oranı biraz daha arttırmayı hedefliyoruz. Bu konuda hep birlikte çalışmalar yaparak inşallah daha fazla öğrenciyi üniversitemizde ağırlamış olacağız. Çünkü Ağrı gerçekten bir öğrenci kenti olmalı. Buna da uygun bir şehir. Rahat bir kent bu anlamda'' ifadelerini kullandı.

Üniversite de 2018-2019 yılı itibariyle yapılan bütün etkinlik ve çalışmaları yer verdiği slaytta basın mensuplarına sunum yaparak anlatan Rektör Karabulut, bir araya geldikleri Konukevinde basın sohbet eşliğinde yemek yedi.

Üniversite Konukevinde gerçekleşen samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, toplantıya katılan tüm yerel ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür etti.