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Rektör Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut, oryantasyon programı kapsamında bir araya geldiği öğrencilere, geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Nezehat Çeçen Konferans Salonu'nda Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programına Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Rektör Karabulut, Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programları'nda verilen eğitimle, teknolojinin en uç noktasında yer alan bir bilim dalı olan havacılık sektöründeki gelişmelerin öğrencilere aktarıldığını belirtti.


Öğrencilere eğitim gördükleri süre içerisinde üniversitenin tüm imkânlarından yararlanmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karabulut, “Genç bir üniversite olmamıza karşın sahip olduğumuz bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapı ile öğrencilerimizi büyük bir azimle yarınlara hazırlamaktayız. Ülkemizin her alanda kendini gösteren gelişimine öğrencilerimizin de katkıda bulunması için en iyi imkânları sunmaya çalışıyoruz. Siz kıymetli gençler de üniversitenizin size sunduğu imkânların yanı sıra kişisel gelişiminizi daha da artırarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilirsiniz” dedi.


Program sonrası Prof. Dr. Karabulut, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun yeni yerleşkesini gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

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