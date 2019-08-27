Rektör Karabulut ve Akademisyenler 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları'na katıldı

Dr. Abdulhalik Karabulut ve akademisyenler, Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 948'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinliğe katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geleneksel hale getirilen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyük komutan Sultan Alparslan ve Malazgirt Meydan Muharebesi şehitlerinin anıldığı etkinliklerinin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret ederek kutlamalara katıldı.

Malazgirt'te ecdadımızın tüm benliğini saran yüksek ideallerin İstiklal Mücadelesi'nde de yol gösterici olduğunu belirten Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlama bilincine sahip olan aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmaktadır” dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 948'inci yıl dönümü etkinliklerine Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Malazgirt Zaferi Kutlamaları sonrası Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Patnos ilçesindeki Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünü ziyaret ettiler.