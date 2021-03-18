Rektör Karabulut'un 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Dr. Abdulhalik Karabulut, Karabulut'un 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çanakkale Zaferinin dünyanın tarihi akışını değiştirdiğini belirten Rektör Karabulut, “İstiklal ve istikbal kararlılığı ile canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanca mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünü kutlamanın ve aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız.

Ülkemiz ve dünyanın tarihi akışını değiştiren Çanakkale Zaferi, iman ve azmin teknolojiye üstün geldiği; izzet ve iffetin, acziyet ve zilleti mağlup ettiği yeni bir dirilişin adıdır. Bağımsızlığımız uğruna hiçbir engel tanımadığımızı, gerektiğinde millet olarak yekvücut bir şekilde mücadele etmekten geri durmayacağımızı tüm cihana ilan eden bu büyük zafer, vatanını ve milletini namus bilenlerin gözlerini kırpmadan kanlarıyla yazdığı bir kahramanlık destanıdır.

Bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehitlerimiz ve gazilerimizden aldığımız güç ve inançla, emanete büyük bir kararlılıkla sahip çıkarak, her türlü fitne ve nifak girişimlerine karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi tek yürek olarak, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması yolunda birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden ve vatanımızı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”