Riskli bölgede olan Ağrı'da aşılama kampanyasına destek hareketi

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği, renk haritasına göre kırmızı kategoride olan Ağrı'da aşılama kampanyasına destek vermek ve vatandaşları aşı olmaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda aşı standı kurdu.

Bu kapsamda değerlendirmelerde bulunan İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul, gençlerin sağlık çalışanlarına ve aşılara güvenebileceklerini söyleyerek, "Son zamanlarda devletimizin bütün birimleri ile korona virüsle mücadelede sürdürmüş olduğu ortak akıl ve bilinç halkımızın da aşılanma kampanyasına yönelmesine ve aşı yaşının 18 yaşına düşürülmesine vesile oldu. Bu vesileyle bizler de gençliğin vakfı olarak aşılanma kampanyasına destek vermek amacıyla aşılanma çalışmalarına destek verdik. Özellikle gençlerimizin sağlık çalışanlarımıza ve aşılara güvenerek gönül rahatlığı ile aşı yapmasını ve sağlıklı günlere ulaşmamız için çalışmalara destek vermesini istirham ediyorum."