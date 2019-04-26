Rüya'nın tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

Ağrı Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen ve öğrencilerin aralarından toparladıkları parayla evde eğitim alan engelli Rüya Ataş'a tekerlekli sandalye aldılar.

Ağrı Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ömer Kaya, “Evde Eğitim Hizmetleri” uygulaması kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden ve evde eğitim verdiği engelli 8 yaşındaki Rüya Ataş'ın tekerlekli sandalyesi olmadığından dolayı okul müdürü Memduh Pugar, meslektaşı Burcu Durmaz ile öğrencileri Tuğba Taştan, Nurdan Taştan, Nurcan Taştan ve Havin Güçlü ile birlikte okulda yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede toplanan parayla okul müdürü Memduh Pugar tarafından tekerlekli sandalye alınırken, konu İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ile paylaşıldı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Ataş ailesini evinde ziyaret etti.

Rüya Ataş ile yakından ilgilenen Turan, aileyle bir süre görüştü. Daha sonra Rüya'yı kucağına alıp tekerlekli sandalyeye bırakan Turan, Rüya'yı tekerlekli sandalyesiyle gezdirdi. Rüya'ya çeşitli hediyeler veren Turan, gösterdikleri duyarlıktan dolayı okul yöneticisine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.