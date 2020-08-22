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Sağanak yağış Ağrı'yı etkisi altına aldı

Ağrı’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ağrı'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Kentte aniden bastıran sağanak yağmur zaman zaman şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara sığınarak yağmurun etkisinin azalmasını bekledi. Oluşan su birikintilerinde ise sürücüler zor anlar yaşadı.

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