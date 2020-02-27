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Sağlık Bakanı Koca Ağrı'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.


Özel bir uçakla Ağrı Havalimanına iniş yapan Bakan Fahrettin Koca'yı Ağrı Valisi Süleyman Elban karşıladı. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Bakan Koca, kendisini bekleyen helikoptere binerek Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti. Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini ziyaret edecek olan Bakan Koca daha sonra Van ve Hakkâri'ye hareket edecek.

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