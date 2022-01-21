Sağlık ekipleri yolu ulaşıma kapanan köydeki çocuk için seferber oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine yaklaşık yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Karaağaç köyü Horişan mezrasında bulunan Rojbin Senem kolundan rahatsızlandı. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı kızını hastaneye götüremeyen baba Abdulkerim Senem, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan ekipler hem ambulans hem de paletli ambulanslar ile Kargalık köyüne kadar ulaşan ekipler, köy ile mezra arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolun kapalı olması nedeniyle geriye kalan kısmı paletli ambulansla geçti. 1 metreyi bulan karda zorlu mücadele sonucunda paletli ambulansa alınan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zor şartlara rağmen kızı için seferber olan ekiplere teşekkür eden Abdulkerim Senem, “Kızımın sağ kolundaki şişkinliğin yanı sıra mide bulantısı ve bazen de kusma oluyordu. Yol kapalı olduğu için hastaneye gidemedik. Sağlık ekipleri ambulansla hastaneye ulaştırdı” ifadelerine yer verdi.