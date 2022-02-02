Sağlık ekipleri yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuk için seferber oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine 29 kilometre uzaklıkta bulunan Esenören köyünde bulunan 7 yaşındaki Murat Koçak, oyun oynarken düşüp ayağını incitti. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı oğlunu hastaneye götüremeyen Şükran Koçak, durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler bir paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. İki köy arası kapalı olan yolun 5 kilometresini paletli ambulansla aşıp hasta çocuğa ulaşan ekipler, ayağında kırık şüphesi olan çocuğu ambulansla Hamur Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Eşini kaybeden ve 4 çocuğuyla yalnız yaşayan anne Şükran Koçak, ekiplere teşekkür ederek, “Çocuğum yanında olmadığım bir anda oynarken yataktan düşerek ayağını incitti. Yol kapalı olduğu için hastaneye getiremedik. Haber verdik ekipler geldi. Biz devletimize minnettarız. Allah başımızdan eksik etmesin devletimizi. Eşim 2 buçuk sene önce vefat etti. 4 çocuğumla birlikte kalıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Önce devletimize sonra sağlık ekiplerine bütün bize yardımcı olan insanlardan Allah razı olsun. Minnettarız” ifadelerine yer verdi.