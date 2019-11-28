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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldiSağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi


Sağlık - Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.


Ağrı Sağlık-Sen Şube Başkanı Fevzi Mağal ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Durmuş beraberindekilerle, geldiği Ağrı'da ilk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Ağrı Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcısı Yakup Yaşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

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