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Sahra Hastanesi çalışanlarından “Evde Kal” çağrısı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Sahra Hastanesinde görev yapan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler bir araya gelerek vatandaşlara “Evde Kal” çağrısında bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Sahra Hastanesinde görev yapan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler bir araya gelerek vatandaşlara “Evde Kal” çağrısında bulundu.


Korana virüs vakalarının artmasıyla birlikte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bulunan Sahra Hastanesinde görev alan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler saat 21.00'de alkış tuttu. Görüntü sosyal medya hesabından, “Gürbulak Sınır Kapısı Sahra hastanesi Ağrı UMKE / Ağrı 112 ve Mehmetciğimiz saat 21.00'de alkış yaptılar. Ağrı UMKE ekiplerinin sizlere mesajı var. Biz sizin için görevdeyiz, siz de bizim için lütfen evden çıkmayınız. #EvdeKal” notuyla paylaşıldı.

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