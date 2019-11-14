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Şampiyon Öğretmen Takımından Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Malatya’da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’ı ziyaret ettiler.

Malatya'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvalarında Kadınlar Voleybolda bölge birincisi takım ve bölge finaline katılan takımlar, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'ı ziyaret ettiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük toplantı salonunda Malatya'da düzenlenen Öğretmenler Kupası turnuvalarında Erkekler Voleybolda bölge üçüncüsü, Erkekler Masa Tenisinde bölge üçüncüsü ve Kadınlar Voleybolda bölge birincisi olan öğretmen takımları ile bir araya geldi. Takım oyuncularını kutlayan Tekin, “Sporla ilgilenen tüm arkadaşlarımızı destekliyoruz. Farklı branşlardaki öğretmenlerimizin oluşturduğu takımlarımız örnek bir ekip ruhu oluşturdular. Öğretmenlerimiz il içi ve bölgede çok iyi performans sergilediler. Böyle anlamlı bir faaliyette yer alıp başarı gösteren tüm öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Kadınlar Voleybol Takımıza da Türkiye Finalinde başarılar dilerim.”dedi. Ziyarete Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya da eşlik etti.

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