Şampiyon Tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'e ziyaret

Batman'da düzenlenen 18 Yaş altı Doğu ve Güneydoğu turnuvasında şampiyon olan Erkek tenis takımı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında TTF Tenis kortlarında 18 yaş altı Doğu ve Güneydoğu Türkiye Takım şampiyonası, 2. Etabı 12 ilden 60 erkek 50 kadın sporcunun katılımıyla Batman ilinde yapıldı.

Ağrı'yı temsilen turnuvaya katılan Erkek tenis takımı tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olma başarısı elde ettiler.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Batman'dan şampiyon olarak dönen şampiyon sporcuları makamında ağırlayarak, “110 sporcu arasında büyük bir başarıya daha imza atan şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Son yıllarda tenis branşında elde edilen başarılarınız bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bu başarılarınızı uluslar arası müsabakalarda da hep birlikte göreceğiz. Bizler size yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.