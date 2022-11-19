Sanatçı Metin Şentürk Ağrı'da gençlerle buluştu

Ünlü ses sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYK) organizasyonunda Ağrı'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Osmanlı Salonlarında düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programına katılan Şentürk öğrencilere türkü söyledi, söyleşi yaptı.

Şentürk sorularını yanıtladığı üniversitelilere zaman zaman nasihatlerde bulunarak, hayat öyküsünü anlattı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, yapmış olduğu açıklamada; Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bakanlığımız kurulduğu günden bu yana gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Bugünde bakanlığımızca düzenlenen bu güzel etkinlikte gençlerimiz ile bir araya geldik. Amacımız gençlerimize eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Gençlerimize yönelik kültür, Sosyal ve sportif faaliyetlerimiz devam edecektir dedi.

Program sonunda İl Müdürü Din, sanatçı Metin Şentürk'e teşekkür ederek çiçek ve İshak Paşa Sarayı maketi takdim etti.

Programa Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Yurt Hizmetleri Müdürü Nesim Aydın, Eğitim Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, kurum ve kuruluş müdürleri ve öğrenciler katıldı.