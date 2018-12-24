Savcı Sayan: “Belediyenin makam odasının kapısını seçildiğim ilk gün sökeceğim”

Kapı olmayacak. Bakınız buradan size söz veriyorum kapı olamayacak. Benimle sizin aranızda kimse olmayacak. Evim, barkım, ocağım, makamım, ilim, ilçem hepimiz biriz aramızda kimse olmayacak arkadaşlar” dedi.

Ağrı'ya gelen AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan'ı Eleşkirt ilçesi Çiftepınar Köyü yakınlarında onlarca vatandaş karşıladı. Beraberindeki AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve İl Başkanı Abbas Aydın ile birlikte kendilerini karşılayan vatandaşlar ile sohbet edip selamlayan Savcı Sayan, burada oluşturulan ve yaklaşık bir kilometrelik araç konvoyu ile Ağrı merkeze geldi.

Savcı Sayan ve beraberindekiler AK Parti İl Başkanlığı önünde kendilerini bekleyen yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Otobüsün üzerinde yapılan selamlama konuşmalarının ardından konuşan AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, yoğun kar yağışında kendisini bekleyenlere teşekkür edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileterek konuşmasına başladı.

Ağrı'da yaşayan bütün herkesin adayı olarak Ağrı'ya geldiğini dile getiren Savcı Sayan, herkesin kapısına gideceğini ve oy isteyeceğini söyledi.

‘Sizde bana sahip çıkacaksınız'

Ağrılıların kendisine ve Ağrı'ya sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Sayan, şöyle konuştu: “Yalova nasıl Muharrem İnce'ye çıkıyorsa, Erzurum nasıl Recep Akdağ'a sahip çıkıyorsa, Rize nasıl Sayın Erdoğan'a sahip çıkıyorsa, Kayseri nasıl Mehmet Özhaseki'ye sahi çıkıyorsa, Osmaniye nasıl Devlet Bahçeli'ye sahip çıkıyorsa sizde bana sahip çıkacaksınız. Ben sizin evladınızım.”

Ağrı'nın marka şehir olacağını ve Hz. Ömer'in adaleti ile yönetileceği sözünü veren Sayan, “Kimse kimseyi ezemeyecek. Kimse kimsenin hakkına müdahale edemeyecek. Kimse Ağrı'da ki garibanları ezemeyecek. Kimse Ağrı'nın yatırımı yok diye Ağrı'ya kötü gözle bakmayacak değerli kardeşlerim. Ben hepsinin hakkından gelirim yeter ki siz bana güç verin değerli kardeşlerim” şeklinde konuştu.

‘Tutak mı uzak, Muş mu uzak'

İlçelerin Ağrı'nın birer evladı olduğunu ve kendisine yönelik yapılan eleştirilere ‘Tutak mı uzak, Muş mu uzak' sorusunu soran Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı: “Tutak mı uzak Muş mu uzak? değerli arkadaşlar. Onun için böyle şeylere itibar etmeyin. Hepimiz Ağrı'nın evlatlarıyız. Ağrı bizim babamız, bizim memleketimiz. Biz ilçeler olarak Ağrı'nın evlatlarıyız. Baba kimi emrederse görev ona düşer. Hepimiz görevimizi yapmak zorundayız. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Biz büyüklerimizin yanında sigara içmeyiz. Büyüklerimizin yanında çocukları yanımıza almayız. Büyüklerin dediğinden çıkmayız. Bizi yok etmek için önce bu geleneklerimizi yok ettiler. Önce bizi parçaladılar, böldüler. Evlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ağrı yeniden Türkiye'nin en medeni şehri olacak.”

‘Belediyenin kapısını, makam odasının kapısını seçildiğim ilk gün sökeceğim'

Babasının kendisine vasiyet olan sözlerini anlatan Sayan, “Rahmetli babamın bir sözü vardı; ‘misafir ile kendi aranıza kimseyi koymayacaksınız, 50 tane misafirinde olsa gelen misafirinize kendiniz hizmet edeceksiniz' bunu yapacağım. Babamın ikinci vasiyeti, belediyenin kapısını, makam odasının kapısını seçildiğim ilk gün sökeceğim arkadaşlar. Kapı olmayacak. Bakınız buradan size söz veriyorum kapı olamayacak. Benimle sizin aranızda kimse olmayacak. Evim, barkım, ocağım, makamım, ilim, ilçem hepimiz biriz aramızda kimse olmayacak arkadaşlar. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin her tarafından buraya yatırım getireceğiz.”

Ağrı'ya belediye başkanı olarak seçilmesi halinde kentin ileri gelenlerinden akil adamlar grubu oluşturacağını ve 15 günde bir toplantı yapacaklarına dikkati çeken Sayan, Vali Süleyman Elban'ın yaptığı başarılı çalışmaları hatırlattı.

‘Şu anda 15 bin kişi yazılım öğreniyor'

‘Seçim sürecinde, seçim çalışmalarında bana sizin hatırınız için Ağrı'nın huzuru için, Ağrı'nın geleceği için bana küfürde etseler ben kabul ediyorum diyen, baş göz üstüne diyorum' diyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakınız Vali Beyin başlatmış olduğu bir proje var. Şu anda 15 bin kişi yazılım öğreniyor. Yazılım ve kodlama dünyada geçerli olan bir şey. Yarın, sonraki gün 5 sene sonra belki de Türkiye'de ki bütün bilgisayarlarının başında, bütün şirketlerinin başında birer tane Ağrılı olacak. Bizim ufkumuz geniş Avrupa'yı dolaştık, dünyayı gezdik, Türkiye'yi gördük. Bırakın Allah rızası için bırakın bu evladınız sizin memleketinizi batıda ki en güzel şehirden daha güzel bir şehir yapsın.