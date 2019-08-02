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Savcı Sayan Kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mikail Aydemir Caddesinde yapımı devam eden Kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulundu.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tüm hızıyla yapımına devam edilen kapalı Pazar yerinin çalışmalarını yerinde incelemek için Hürriyet Mahallesine gitti. Yapımı sona erdikten sonra yaklaşık 100 adet satıcı tezgâhı kurulacak olan pazar yeriyle birlikte kentte seyyar satıcı sorunu ortadan kalkacak.


Pazar yerinde çalışanlarla sohbet edip çay molasına katılan Sayan, çalışma alanında incelemeler gerçekleştirerek pazar yerinin bayramdan önce teslim edilmesi için talimatlarda bulundu.

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