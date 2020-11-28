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Savcı Sayan: "Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte çözülebileceğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte çözülebileceğini söyledi.



Sosyal medya platformundan paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerle ilgili problemlerin Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte çözülebileceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın Kürtler için büyük bir şans olduğunu kaydeden Başkan Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür. Bundan dolayı Cumhur İttifakı Kürtler için büyük bir şanstır. Bu fırsatı kaçıranları tarih affetmeyecektir. Kaostan beslenen muhalefet, Batı ve taşeronları PKK ve siyasî uzantılarının Cumhur İttifakına saldırmaları da bundandır."

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