Savcı Sayan Sıdıka teyzeye verdiği sözü tuttu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde makamında sorunlarını dile getirmek için kendisini ziyaret eden Sıdıka Algor'u makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinlemişti.

Kendisinden, yaşadıkları evin yıkılmak üzere olduğunu ve yeni bir ev yapacak durumlarının olmadığı için destek isteyen Sıdıka Algor'a ev yapacakları sözü veren Başkan Sayan, yanına belediye ekiplerini de alarak, verdiği sözü yerine getirmek amacıyla Sıdıka Algor'un, Merkez 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre Sıdıka teyze ile sohbet eden Başkan Sayan, yeni evin yapımına başlayacaklarını belirterek, katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerden de destek istedi. Sayan, “Bugün Sıdıka teyzemize sözümüz vardı. Ekiplerimizle birlikte geldik. Eski evi yıkıp, yenisini yapmak için enkazı kaldırıyoruz. Yeni evin yerini hazırlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sıdıka teyzemize güzel bir ev yapacağız. Bu arada hayırsever ve katkı yapmak isteyen vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Teyzemiz mahallemizin değerli bir anasıdır. İnşallah güzel bir eve kavuşacak” dedi.

Ardından Başkan Sayan bindiği iş makinesi ile Sıdıka teyzenin eski evinin enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.