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Savcı Sayan ünlü kahve zinciri Starbucks'ı tiye aldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından ABD’nin ünlü kahve zinciri Starbucks’ı tiye alan bir paylaşım yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'ı tiye alan bir paylaşım yaptı.


Sosyal medyayı etkili kullanan siyasetçiler arasında yer alan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Doğubayazıt ilçesinde yol kenarında bulunan bir büfeye ait fotoğraf eşliğinde bir paylaşım yaptı.


Paylaşımında ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'ı tiye alan Sayan: "Bulaşık suyu tadında kahveleriyle (mocca late) ünlü zevksizlik örneği Amerikan cafesi değil, Tezek sobası üstünde mistik Ağrı dağı manzarasında sıcak ve demli bir çay. (50 kr) Üstelik "paran yoksa kalsın ağabey" tadında" ifadelerini kullandı.

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