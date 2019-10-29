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Savcı Sayan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96.

Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı


Ağrı Belediye Başkanı Sayan mesajında, “Milletçe gerçekleştirdiğimiz büyük milli mücadelenin sonunda kurduğumuz Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Cumhuriyet bir değerler topluluğudur. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyet milleti ve iradesini ön plana çıkarır ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımaz. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanın savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yüce milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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