Savcı Sayan'dan ilk açıklama: Ağrı'yı doğunun yıldızı yapacağım''

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, seçim galibiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Ağrı'yı Doğu'nun yıldızı yapacağım” dedi.

Ağrı'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Savcı Sayan, Dörtyol Kavşağı'nda toplanan partililere hitap etti. Coşkuyla karşılanan Sayan, herkese minnettar olduğunu söyleyerek, seçimde kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür etti. Konuşmasına Türkçe ve Kürtçe teşekkürle başlayan Sayan, “Siz beni başkalarına ezdirmediniz ya, bu saatten sonra ölsem bile gözüm arkada kalmayacak. Biliyorum ki Ağrı delikanlıdır, Ağrı yiğittir. Ağrı hak edene hakkını verir. Ağrı yüce bir dağdır. Bugün Ağrı'nın kaderini değiştirdiniz. Tarihini değiştirdiniz. Artık yepyeni bir Ağrı ile karşı karşıyayız. Siz esir düşen, başkalarının işgaline uğrayan, başkalarının eline düşen Ağrı'yı kurtardınız. Ben sizin kardeşinizim, sizin evladınızım, sizin hizmetkârınızım.'' dedi.

Sayan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı düşmüş bir daha kalkamaz diyenlere büyük bir ders verdiniz. Artık seçim bitti ve çok çalışacağız. Sizler benim boynumu bükmediniz. Bu memleketin sahibi olduğumuzu gösterdiniz. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Her zaman sizin yanınızda olacağım. Siz emredeceksiniz ben yapacağım. Çok çalışacağız ve Ağrı'yı doğunun yıldızı yapacağız. Seçimde benle beraber gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ediyorum.''

Sayan, seçim çalışmaları boyunca kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. Sayan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Dört Yol mevkiindeki kutlamalara AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Teşkilat mensupları ve binlerce partili katıldı.