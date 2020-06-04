Savcı Sayan'dan “Kardeşlik” çağrısı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara Etimesgut'ta Ağrılı genç Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçilerinin #kardeşiz etiketi altında toplanmalarını istedi.

Sayan'ın yapmış olduğu bu çağrıya anında etkileşim gösteren takipçileri ve etiketi kullanan sosyal medya kullanıcıları “#kardeşiz“ etiketini kısa sürede ülke gündemine yerleştirdi.

Ay yıldızlı bayraktan şanslısı var mı diyen Başkan Sayan, “Kürt'de biziz.Türk'de. Haykırın ay yıldızlı bayraktan şanlısı var mı? Deyin ki; Bu topraklar neyimize yetmez. Edirneli Ağrı'ya el uzatacak. Rize'de çay toplayacağız. Gemlik zeytinin yanına Ağrı otlu peynirini katık yapacağız Konya ovasında.. Fitne fesat kefereye inat. Yazın “ paylaşımını yaptı.