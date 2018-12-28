SBK Vakfı, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki köy çocuklarının oyun parkı hayali gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Adımova köyünde ki çocukların sosyal medyada köyümüze park istiyoruz taleplerine Sezgin Baran Korkmaz Vakfı (SBKV) kayıtsız kalmadı.

SBK Vakfı yetkilileri, Ağrı Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in de katılımıyla Adımova ilkokulu ve Ortaokulu bahçesinde park açılışı yapıldı. Öte yandan okulda ki 200 öğrenciye kışlık mont, bot ve atkı bere hediye edildi.

Ağrı Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer yaptığı açıklamada, açılışı yapılan park ile çocuklara özel bir dünya kurulduğunu belirterek, "Öncelikle SBK Vakfına yapmış olduğu hayırlı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce batıda çalıştım, oralarda bir park, bir mont pek önemli gözükmeyebilir ama buralarda en ufak bir çalışma bile çok büyük güzelliklere vesile oluyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz parkta ayrıca SBK Vakfımızın destekleriyle 200 öğrencimize mont, bot ve atkı bere dağıttık. Bu onların çok mutlu olmasını sağladı. Bunu gözlerinden okuyabiliyorsunuz. "dedi.

Çocuklar ise açılışı gerçekleşen parktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.