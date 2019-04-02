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Seçilen başkanın ilk işi

Ağrının Taşlıçay ilçesinde, seçimi kazanan Ak Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Taşdemir, ilk günde eline kürek alarak belediyenin bütün personelleri ve halkla birlikte ilçenin caddelerini temizledi.


Sabah saatlerinde belediye personelleri ve ilçe esnaflarının katıldığı temizlik çalışmaları ilçe halkı tarafından büyük taktir aldı. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir eline küreği alarak refüj kenarlarını, işyeri önlerini temizledi.


Taşdemir ilçenin hizmete ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bizler halkın hizmetkarı olarak göreve başladık, inşallah bundan sonra da bu ilçede halka hizmet edeceğiz. İlçemiz küçük şirin bir yer, istersek burayı Türkiye'nin en güzel yeri yaparız" dedi.

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