Seferoğulları görevi Kamiloğulları'na devretti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Tahir beldesinde 2004 yılında başlayan hizmetlerle dolu 15 yıllık aralıksız devam eden başaralı bir belediye başkanlığı geçiren Cemal Seferoğulları 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli ve yerel seçimlerde aynı partiden ipi göğüsleyen Mahmut Kamiloğulları'na görevi devretti.

Seferoğulları, görev teslim esnasında yaptığı konuşmada: "Kurucu genel başkanımız liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Meclis başkanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere beni 3 dönem kesintisiz bu onurlu göreve layık gören değerli siyaset ve devlet büyüklerimize, girdiğim her seçimde bana destek veren, inanan, güvenen kadirşinas Tahir halkına teşekkür ediyorum. Görev sürem boyunca Tahir halkına ve güvenen herkese layık olmaya çalıştım.Yaptığım hizmetler bunun ispatıdır. Belediye başkanlığı dönemimde hizmet anlayışını güderek yaptığım çalışmalar da istemeyerek kırdığım bir kalp varsa herkes hakkını helal etsin .Göreve yeni başlayacak olan bu kutsal vazifeye halkımızın layık gördüğü yeni başkanımız Mahmut Kamiloğulları'na alnım ak bir şekilde borçsuz ve tüm araçları çalışır bir vaziyette beldemizi önce Allah'a sonra Ak Partimizin Yeni Ak kadrosunun Tahir'deki Başkanına Mahmut Kamiloğulları'na devrediyorum. Kendisine hizmet dolu yıllar diliyorum'' dedi.

Tahir Beldesinin çiçeği burnunda yeni başkanı Mahmut Kamiloğulları ise yaptığı konuşmada ''Başkanımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Gözü arkada kalmasın.Başkanımızın yaptığı hizmetlerin devamını getireceğiz. Cemal başkanımın gözü arkada kalmasın.''dedi.