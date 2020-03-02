Şehit gümrük memurunun naaşı memleketine gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk'ün naaşı memleketine gönderildi.

Gürbulak Sınır Kapısı yakınında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mustafa Türk (34) için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Törende gözyaşı döken Şehit Mustafa Türk'ün eşi Yüsra Türk ve oğlu İsmail Mert Türk'ü Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan teselli etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet başsavcısı Hasan Turgut, Askeri Erkan ve kurum amirleri katıldı.